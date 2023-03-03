الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أسرار الهرم الأكبر.. تفاصيل ما كشفته الأشعة الكونية عن «خوفو»

الأشعة الكونية عن
الأشعة الكونية عن خوفو

كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، تفاصيل ما كشفته الأشعة الكونية من أسرار للهرم الأكبر، مؤكدا أن مشروع استكشاف الأهرامات تشترك فيه كلية الهندسة مع مجموعة من الجامعات الدولية الموجودة في اليابان، وألمانيا وفرنسا، وكندا.

وأضاف عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية،: "بدأ في عام 2015، وفي عام 2016 جرى اكتشاف فراغ موجود في الواجهة الشمالية بهرم خوفو، ولكن المعلومات المتوفرة عنه لم تكن كافية للإعلان عن ماهية هذا الفراغ".

وتابع: "منذ عام 2016 وحتى الآن، فإن الفريق البحثي كان يحاول تحديد ماهية هذا الفراغ، وبالفعل، فقد جرى التأكيد عن أن هذا الفراغ هو ممر تم تحديد أبعاده بتقنيات غير مدمرة، أي أن الفريق البحثي لن يُضطر إلى فتح فتحة في الأهرامات".

وتطرق كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى تفاصيل ومواصفات الممر، موضحًا: "طوله 9 أمتار داخل الهرم وعرضه 2 متر في الاتجاهين"

وأشار إلى أن المشروع مستمر لتحديد وظيفة هذا الممر، وهل هي هندسية أو أثرية، لافتًا إلى أن دور كلية الهندسة في هذا المشروع هو تحديد وظيفته الهندسية إذا كانت موجودة أم لا، مؤكدا أن الهرم الأكبر مازال داخله أسرار لا نعرفها بعد.

وأكد الدكتور حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أنه تم استخدام عدة تقنيات لمعرفة خبايا وأسرار الهرم الأكبر، لافت إلى الاعتماد على الأشعة فوق الحمراء في البداية، ثم تقنية الأشعة الكونية، وتقنية الـ gbr، وتقنية الموجات الصوتية، والتي ساهمت في تنفيذ محاكاة ثلاثية الأبعاد للتوصل إلى ما توصلنا إليه.

الهرم الأكبر خوفو الأشعة الكونية أسرار الهرم الأكبر تفاصيل أسرار خوفو

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تطوير ورفع كفاءة عدد من المحاكم بالبحيرة

«الزراعة في أسبوع».. حصر مساحات القمح وافتتاح مهرجان القاهرة الدولي للتمور بحديقة الأورمان

وزير الخارجية: عمل المناخ الدولى يواجه تحديات ترتبط بأزمة الطاقة والتوترات الجيوسياسية

انطلاق انتخابات نقابة المهن التمثيلية

ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات بصعود قطاع التكنولوجيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين تصريحات وزير إسرائيلى: تحريض خطير ويفتقر للمسئولية

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)