أسرار الهرم الأكبر.. تفاصيل ما كشفته الأشعة الكونية عن «خوفو»

كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، تفاصيل ما كشفته الأشعة الكونية من أسرار للهرم الأكبر، مؤكدا أن مشروع استكشاف الأهرامات تشترك فيه كلية الهندسة مع مجموعة من الجامعات الدولية الموجودة في اليابان، وألمانيا وفرنسا، وكندا.

وأضاف عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية،: "بدأ في عام 2015، وفي عام 2016 جرى اكتشاف فراغ موجود في الواجهة الشمالية بهرم خوفو، ولكن المعلومات المتوفرة عنه لم تكن كافية للإعلان عن ماهية هذا الفراغ".

وتابع: "منذ عام 2016 وحتى الآن، فإن الفريق البحثي كان يحاول تحديد ماهية هذا الفراغ، وبالفعل، فقد جرى التأكيد عن أن هذا الفراغ هو ممر تم تحديد أبعاده بتقنيات غير مدمرة، أي أن الفريق البحثي لن يُضطر إلى فتح فتحة في الأهرامات".

وتطرق كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى تفاصيل ومواصفات الممر، موضحًا: "طوله 9 أمتار داخل الهرم وعرضه 2 متر في الاتجاهين"

وأشار إلى أن المشروع مستمر لتحديد وظيفة هذا الممر، وهل هي هندسية أو أثرية، لافتًا إلى أن دور كلية الهندسة في هذا المشروع هو تحديد وظيفته الهندسية إذا كانت موجودة أم لا، مؤكدا أن الهرم الأكبر مازال داخله أسرار لا نعرفها بعد.

وأكد الدكتور حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أنه تم استخدام عدة تقنيات لمعرفة خبايا وأسرار الهرم الأكبر، لافت إلى الاعتماد على الأشعة فوق الحمراء في البداية، ثم تقنية الأشعة الكونية، وتقنية الـ gbr، وتقنية الموجات الصوتية، والتي ساهمت في تنفيذ محاكاة ثلاثية الأبعاد للتوصل إلى ما توصلنا إليه.