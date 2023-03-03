وزير الأوقاف لقيادات الدعوة بالأقصر: طفرة تاريخية غير مسبوقة في الخطاب الديني

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر بقيادات الدعوة بديوان عام محافظة الأقصر، بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك في إطار استعداد وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك والتواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية، وفي ضوء رسالة الأوقاف الدعوية والمجتمعية.

وذلك بحضور النائب الدكتور حمادة العماري، والنائب حمدي سعد، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق، والشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، والشيخ عبد الفتاح عبد القادر مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعدد من قيادات الدعوة بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء رحب المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، معربًا عن شكره للتعاون الوثيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الأقصر، على كافة المستويات، وعن سعادة المحافظة بتشريف وزير الأوقاف، وأشاد بعناية الأوقاف البالغة بنشر الفكر الوسطي المستنير وعمارة بيوت الله (عز وجل) ، مثمنًا جهود أئمة أوقاف الأقصر في أداء دورهم الدعوي على أكمل وجه.



وفي كلمته رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالحضور متمنيًا للجميع التوفيق، موضحًا أن من يمن الطالع أن يأتي هذا اللقاء، ونحن على أبواب الإعداد للشهر الكريم، معربًا عن سعادته وشكره لمحافظ الأقصر وما يحمله من انطباع إيجابي للعاملين الأوقاف.

- طفرة تاريخية غير مسبوقة في الخطاب الديني الرشيد

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن هناك طفرة تاريخية غير مسبوقة في الخطاب الديني الرشيد لأن الدولة بكل مقوماتها تدعم الفكر الوسطي والخطاب الوسطي، ومن هنا فإن الأمانة عظيمة وليس هناك عذر لمتأخر، وعلينا أن نكثف أعلى درجات التكثيف في الحملات والأنشطة الدعوية، وحملات التنظيف، وحملات الصيانة، وحملات الإحلال والتجديد والتي تعتبر غير مسبوقة، فإجمالي ما تم في عهد سيادة الرئيس من إحلال وتجديد وصيانة المساجد بلغ أكثر من عشرة آلاف وستمائة مسجد، بالإضافة إلى مساجد آل البيت، وهذه الإنجازات تتم على أعلى مستوى.

وتابع " جمعة"، آمل أن يكون شهر رمضان هذا العام من أفضل الشهور في تاريخ مصر في شهر رمضان إن لم يكن أفضلها على الإطلاق، فإن وزارة الأوقاف سمحت بفتح أكثر من 11 ألف مسجد للتهجد هذا العام، وأكثر من ستة آلاف مسجد للاعتكاف، مؤكدًا على أهمية الاهتمام بنظافة المساجد داخليًا وخارجيًا، فخدمة بيوت الله (عز وجل) شرف لنا، ولأن النظافة عنوان الصدق في الدعوة، ونظافة المسجد تعطي للمصلي جانبًا من الراحة النفسية.

وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل) وموسوعة الثقافة الإسلامية إلى المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر.

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