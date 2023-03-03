إصابة اثنين إثر انقلاب ميكروباص فى الطريق الصحراوى الغربى بقنا

أصيب مواطنان، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا، وتم نقلهما بواسطة إسعاف قنا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي، وأسفر عن إصابة شخصين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.