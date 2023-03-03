الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

انخفاض طفيف في الحرارة.. توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حدوث انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 3 مارس 2023 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 17.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً السبت 4 مارس 2023   

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 16.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة الأحد المقبل 5 مارس 2023    

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 16.

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