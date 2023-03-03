إعلان الرئيس السيسى حزمة قرارات بتحسين الأجور وزيادة المعاشات تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت حزمة الإجراءات التاريخية للتخفيف من الضغوطات الاقتصادية التي تواجه الشعب المصري، والتي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.

فتحت عنوان الرئيس يعلن حزمة إجراءات تاريخية خلال تفقده مشروعات «حياة كريمة» فى المنيا، قالت صحيفة الأهرام فى قلب جنوب مصر.. ومن محافظة المنيا عروس الصعيد، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزمة من الإجراءات التاريخية للتخفيف من الضغوطات الاقتصادية التي تواجه الشعب المصري، مؤكدا أن المواطن المصري سيظل دائمًا نصب عينه، وجودة حياته هى الهدف المحدد الذى لا يحيد عنه.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء فى كلمة الرئيس السيسي أمس خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس قوله، إنه بقدر شعوره بحجم الضغوط التي يواجهها المواطن المصري فى الوقت الحالي، بقدر ثقته فى قدراته وتجرده فى تجاوز التحديات، مشيرًا إلى أنه يتابع عن كثب شواغل الرأي العام المصري ويستمع لكل الأصوات من هنا وهناك، وأنه واستجابة لهذه الأصوات فقد وجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، بحيث تكون بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها بقيمة 3500 جنيه شهرياً وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

كما وجه الرئيس، الحكومة بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023 ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023 وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهرياً، اعتبارًا من أول أبريل ٢٠٢٣.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان مصر لن تنسى أبدًا أهالي الصعيد والريف، نقلت صحيفة الأهرام عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأكيده أن جميع مشروعات التنمية التي تقوم بها الدولة هدفها ومحورها المواطن المصري فى كل مكان، مشددًا على أن مصر لن تنسى أبداً أهالي الصعيد والريف.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال زيارة الرئيس السيسي أمس إلى محافظة المنيا لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير فى المحافظة وقراها، ومدينة المنيا الجديدة، فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى صعيد مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس تفقد خلال الزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية «المعصرة» أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100% بمركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا.