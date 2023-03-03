فيريرا يستقر على الدفع بمحمد صبحى أمام بيراميدز

استقر البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاعتماد على محمد صبحي في حراسة المرمي خلال مواجهة بيراميدز.

ويلتقي الزمالك في السابعة مساء اليوم أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار المدرب البرتغالي لمنح الفرصة للحارس الشاب، خاصةً أن هذه المباراة ستمنحه مزيد من الثقة خلال الفترة المقبلة على أن يتواجد محمد عواد على مقاعد البدلاء.

وكان فيريرا قد أعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز والتي ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه.