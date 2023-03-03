الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد سعيد محفوظ لمتسابقة «الدوم»: ارتجالك يكشف عن موهبة جديدة

إنجي عهدي
إنجي عهدي

قدمت المتسابقة إنجي عهدي، فئة التقديم التلفزيوني ببرنامج "الدوم"، ارتجالًا أمام لجنة التحكيم المكونة من الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامي محمد عبدالرحمن، والإعلامية ريهام السهلي.

 

وتحدثت إنجي عهدي، خلال الفقرة عن الزلازل وأسباب حدوثها وعقدت مقارنة بين زلزال مصر عام 1992، وزلزال سوريا وتركيا، وقدمت نصائح للمواطنين بالإحتماء أسفل جسم قوي من الزلزال وعدم التدافع والابتعاد عن النوافذ.

 

رأي لجنة التحكيم

وعلقت لجنة التحكيم على أداء المتسابقة، وقالت الإعلامية ريهام السهلي: "برافوا يا إنجي عملتي سيناريو وجمل ودخلتينا الموضوع وحديثك كان جيد ولم أشعر بتردد".

 

وعلق الإعلامي محمد عبدالرحمن، على أن أسباب الزلزال التي عرضتها المتسابقة غير صحيحة. 

 

وقال الدكتور محمد سعيد محفوظ: "ارتجالك يكشف عن موهبة جديدة وهي أنك قادرة على الكتابة بشكل جيد لأن أستاذ محمد يكتب مقدمته وكذلك أنا والإعلامية ريهام السهلي". 

إنجي عهدي الدوم محمد سعيد محفوظ ارتجال موهبة جديدة محمد عبدالرحمن ريهام السهلي

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