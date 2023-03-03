محمد سعيد محفوظ لمتسابقة «الدوم»: ارتجالك يكشف عن موهبة جديدة

قدمت المتسابقة إنجي عهدي، فئة التقديم التلفزيوني ببرنامج "الدوم"، ارتجالًا أمام لجنة التحكيم المكونة من الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامي محمد عبدالرحمن، والإعلامية ريهام السهلي.

وتحدثت إنجي عهدي، خلال الفقرة عن الزلازل وأسباب حدوثها وعقدت مقارنة بين زلزال مصر عام 1992، وزلزال سوريا وتركيا، وقدمت نصائح للمواطنين بالإحتماء أسفل جسم قوي من الزلزال وعدم التدافع والابتعاد عن النوافذ.

رأي لجنة التحكيم

وعلقت لجنة التحكيم على أداء المتسابقة، وقالت الإعلامية ريهام السهلي: "برافوا يا إنجي عملتي سيناريو وجمل ودخلتينا الموضوع وحديثك كان جيد ولم أشعر بتردد".

وعلق الإعلامي محمد عبدالرحمن، على أن أسباب الزلزال التي عرضتها المتسابقة غير صحيحة.

وقال الدكتور محمد سعيد محفوظ: "ارتجالك يكشف عن موهبة جديدة وهي أنك قادرة على الكتابة بشكل جيد لأن أستاذ محمد يكتب مقدمته وكذلك أنا والإعلامية ريهام السهلي".