الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سعد سمير: المتحدة أعطت أمل كبير للناس بعد «كابيتانو مصر»

سعد سمير
سعد سمير

قال سعد سمير، مدافع فريق فيوتشر، إنه لم يكن يمتلك نفس الفرصة التي حظي بها نجوم "كابيتانو مصر"، الآن.

 

وأضاف خلال تصريحاته بالبرنامج المذاع عبر فضائية on، أنهم كان لديهم حلم كبير وكانوا يقدمون في أكثر من نادي، ويعيشون على الأمل لاجتياز التجربة والقبول في أحد النوادي، ولكن بالنسبة لأبطال "كابيتانو مصر" الموضوع أفضل بكثير والشركة المتحدة أعطت أمل كبير للناس الآن.  

 

جيل بركات كان مميزًا جدًا

وتابع، أن جليبرتو لاعب النادي الأهلي السابق، كان صعب في مهارته، لكن الأجيال التالية قريبة كلها من بعضها، ولكن جيل بركات كان مميزًا جدًا.

 

وأكد أنه يتمنى أن يكمل في لعب كرة القدم لفترة، وأنه لم يفكر في المرحلة التالية لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه يفضل قضاء معظم وقته في بيته والجلوس مع بناته والسفر معهم.

سعد سمير نفس الفرصة كابيتانو مصر اجتياز التجربة جيل بركات

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وائل لطفي

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