الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة مطروح» تختتم فعاليات المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي»

الفرق الطبية بمديرية
الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية

اختتمت الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بالمحافظة، والتي انطلقت منذ السبت الماضي، واستمرت لمدة 5 أيام، ليصل إجمالي مَن تم تقديم الخدمة الطبية لهم بالمرحلة الأولي بالحملة 1225 منتفعة علي مستوى 3 إدارات.

وأشار د.مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى أن المرحلة الأولى شملت 3 إدارات بالمحافظة وهى "الحمام والضبعة والعلمين" على أن تبدأ المرحلة الثانية من الحملة السبت المقبل ولمدة 5 أيام من 4 مارس الجاري وحتى الأربعاء المقبل، وذلك في عدد 5 إدارات صحية، هى "إدارة مطروح والنجيلة وبراني وسيوة وإدارة السلوم".

وأوضح  القائم باعمال وكيل الوزارة بأن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات بالمحافظة، إضافة للعديد من الخدمات الأخرى منها متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، والباطنة، والأطفال، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بالوحدات الثابتة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، هذا بجانب العيادات المتنقلة التي تنتشر بمختلف أنحاء المحافظة، لتوصيل الخدمة إلي المناطق المحرومة بالنجوع والقري، إضافة لتنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، والتوقيت الأمثل للحمل والإنجاب وصحة الأم والطفل، ومخاطر الزواج المبكر وختان الإناث.

وقدم الدكتور مبروك سالم الشكر لأعضاء إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وجميع الفرق الإشرافية والفرق المشاركة في الحملة التنشيطية، نظراً للجهود المبذولة لتقديم الخدمات الطبية والصحية لسيدات المحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وإشراف الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.

الخدمات الطبية والصحية الزواج المبكر الصحة الإنجابية المرحلة الاولي حملة حقك تنظمي صحة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

قرارات السيسي اليوم.. ننشر زيادة الحد الأدنى للأجور أبريل 2023 بالنسب والأرقام

صحفى لبنانى يكشف أسباب استمرار الفراغ الرئاسى

كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على الاستجابة لعرض إجراء المحادثات بشأن الأسر المشتتة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من أبريل

رابط استعلام زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 موقع وزارة التضامن الاجتماعي

بركات: أشكر الشركة المتحدة والشباب والرياضة على «كابيتانو مصر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل