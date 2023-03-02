«صحة مطروح» تختتم فعاليات المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي»

اختتمت الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بالمحافظة، والتي انطلقت منذ السبت الماضي، واستمرت لمدة 5 أيام، ليصل إجمالي مَن تم تقديم الخدمة الطبية لهم بالمرحلة الأولي بالحملة 1225 منتفعة علي مستوى 3 إدارات.

وأشار د.مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى أن المرحلة الأولى شملت 3 إدارات بالمحافظة وهى "الحمام والضبعة والعلمين" على أن تبدأ المرحلة الثانية من الحملة السبت المقبل ولمدة 5 أيام من 4 مارس الجاري وحتى الأربعاء المقبل، وذلك في عدد 5 إدارات صحية، هى "إدارة مطروح والنجيلة وبراني وسيوة وإدارة السلوم".

وأوضح القائم باعمال وكيل الوزارة بأن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات بالمحافظة، إضافة للعديد من الخدمات الأخرى منها متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، والباطنة، والأطفال، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بالوحدات الثابتة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، هذا بجانب العيادات المتنقلة التي تنتشر بمختلف أنحاء المحافظة، لتوصيل الخدمة إلي المناطق المحرومة بالنجوع والقري، إضافة لتنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، والتوقيت الأمثل للحمل والإنجاب وصحة الأم والطفل، ومخاطر الزواج المبكر وختان الإناث.

وقدم الدكتور مبروك سالم الشكر لأعضاء إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وجميع الفرق الإشرافية والفرق المشاركة في الحملة التنشيطية، نظراً للجهود المبذولة لتقديم الخدمات الطبية والصحية لسيدات المحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وإشراف الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.