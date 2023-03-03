الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3-3-2023 وترددات القنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يهتم محبو الرياضة بمتابعة مباريات كرة القدم سواء الدوري المصري أو الدوريات الأجنبية التي تذيعها القنوات المشفرة، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3-3-2023 وترددات القنوات الناقلة.

مباريات الدوري المصري 

يواجه فريق الزمالك فريق بيراميدز اليوم الجمعة 3 مارس في الجولة الـ20 للدوري المصري، وتقام المباراة  باستاد الدفاع الجوي في السابعة مساء الجمعة .

وهذه المباراة هي واحدة من  4 مباريات تنتظر الزمالك خلال الشهر الجاري، حيث يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى يوم 7 مارس.

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ويواجه يوم 12 مارس فريق إنبي على استاد القاهرة، كما يواجه  فريق شباب بلوزداد يوم 17 مارس بالجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. 

وانطلقت النسخة 64 من مباريات الدوري المصري الممتاز في 18 أكتوبر 2022، وهي البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويتم إذاعتها عبر قنوات أون تايم سبورت.

مباريات الدوريات الأجنبية 

 

في مباريات المربع الذهبي للدوري الألماني يستضيف بروسيا دورتموند متصدر الترتيب بالتساوي مع بايرن ميونخ، يوم الجمعة 3 مارس، نظيره لايبزيج الذي يبتعد عنهما بفارق 4 نقاط فقط، في قمة الجولة الـ23 من البوندسليجا.

يواجه فريق النصر السعودي مساء يوم الجمعة  فريق الباطن في الجولة الـ 19 من منافسات دوري روشن السعودي موسم 2023/202، ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت السعودية.

تستضيف البحرين اليوم الجمعة  افتتاحية بطولة العالم للفورمولا وان لعام 2023 في الفترة من 3 حتى 5 مارس 2023، وسيكون السباق الخامس الذي تستضيفه حلبة البحرين الدولية كجولة افتتاحية.

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