الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

هدف ملغى لبنزيما وبرشلونة يتقدم على ريال مدريد بالشوط الأول من نصف نهائى كأس الملك

احتفال لاعبي برشلونة
احتفال لاعبي برشلونة


تقدم فريق برشلونة على مضيفه ريال مدريد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب سانتياجو برنابيو بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا بهدف دون رد.


وأهدر لوكا مودريتش فرصة محققة لريال مدريد في الدقيقة الأولى من المباراة بعدما تسلم تمريرة خلف دفاعات برشلونة، وانفرد بالحارس وسدد الكرة في الشباك الخارجية للمرمى.


وتبادل كلال الفريقين الهجوم على المرمى من بداية المباراة لتسجيل هدف مبكر وفرض السيطرة على مجريات اللعب.

وضغط ريال مدريد على دفاعات برشلونة من أجل حرمانهم من الخروج بالكرة، وإيقاعهم في الأخطاء لتسجيل هدف مبكر.

وسجل كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 12 بعدما تسلم عرضية فينسيوس جونيور داخل منطقة جزاء برشلونة وسدد الكرة على يسار الحارس تيرشتيجن، ولكن الحكم المساعد ألغى الهدف بداعي وجود حالة تسلل على بنزيما.


واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين خلال الدقائق التالية من عمر المباراة ولكن مع الصلابة الدفاعية لكلا الفريقين انحصر الأداء الهجومي في منطقة وسط الملعب.


وسجل إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد، هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 26 بعدما انطلق فرانك كيسي بالكرة بعد تمريرة من فيران توريس  داخل منطقة الجزاء، وانفرد بالحارس كورتوا وسدد الكرة في جسده وارتدت ناحية ناتشو الذي حاول إبعادها ولكن الكرة سكنت الشباك.

وألغى الحكم المساعد الهدف بداعي وجود حالة تسلل، ولكن بعد مراجعة الهدف بتقنية الفيديو تم احتسابه لبرشلونة.


واندفع فريق ريال مدريد للهجوم خلال الدقائق التالية لتسجيل هدف التعادل في مرمى برشلونة، كما استمر برشلونة على أدائه الهجومي لتسجيل الهدف الثاني.

وتحصل ريال مدريد على ركلة حرة في الدقيقة 29 بالقرب من منطقة الجزاء، نفذها توني كروس عرضية داخل منطقة جزاء برشلونة وأبعدها الدفاع ثم ارتدت الكرة لبنزيما الذي لعب كرة عرضية وارتطمت بجسد أراوخو وارتدت له ثم مررها لفينسيوس واخترق منطقة الجزاء ولعب كرة عرضية أمسكها الحارس تيرشتيجن.

وأرسل لوكا مودريتش تسديدة من على حدود منطقة جزاء برشلونة في الدقيقة 33 اعتلت المرمى.

وانطلق جافي بهجمة مرتدة لفريق برشلونة بعد تمريرة من فرانكي دي يونج على الجانب الأيسر للملعب فيالدقيقة 37 ولعب كرة عرضية ناحية رافينا ولكنها خرجت من الملعب لرمية تماس لريال مدريد.

وقطع بوسكيتس الكرة من فالفيردي في منتصف ملعب ريال مدريد بالدقيقة 38 وحاول تمريرها لفيران توريس خلف دفاع ريال مدريد ولكن ميليتاو قطعها بسهولة.

ولعب كامافينجا تمريرة طولية داخل منطقة جزاء برشلونة في الدقيقة 39، وتسلمها بنزيما وحاول تمرير الكرة بالكعب لفالفيردي ولكنها ارتطمت بكوندي.


ولعب توني كروس كرة عرضية في الدقيقة 40 من الجانب الأيسر لمنطقة جزاء برشلونة ناحية داني كارفخال المنطلق خلف دفاع الفريق الكتالوني وسددها كارفخال فوق المرمى.

ولم يسدد لاعبو ريال مدريد أي كرة على المرمى من 5 محاولات، خرجت 3 منها من الملعب واعترض الدفاع 2، مقابل تسديدة واحدة على المرمى من محاولة وحيدة لفريق برشلونة.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 60%، مقابل 40% لبرشلونة.

ريال مدريد برشلونة مباراة ريال مدريد وبرشلونة كأس الملك نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

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وائل لطفي

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