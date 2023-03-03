الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بسبب خلاف مالية بحدائق القبة

حبس متهم
حبس متهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة دموية بالأسلحة النارية بسبب خلاف مالية بمنطقة حدائق القبة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغاً يفيد بنشوب مشاجرة دموية وسقوط قتيل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب عشريني مصاب بطلق ناري بمناطق متفرقة بالجسد، ونقلت الجهات المختصة الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شاب على خلاف مع الضحية، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

تجديد حبس المتهم قتل شاب مشاجرة دموية الأسلحة النارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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