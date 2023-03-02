مدحت صالح نجم حفل «ختام القاهرة» بالأوبرا 11 مارس.. اعرف التفاصيل

يستعد النجم مدحت صالح، لإحياء حفل ختام «القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي لعام 2022»، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك، مدير عام منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم الثقافية "إيسيسكو"، وذلك يوم السبت الموافق 11 مارس الجارى، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

خالد جلال «سيمفونية القاهرة» ومدحت صالح برفقة عازف البيانو عمرو سليم

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، بعرض فني ضخم يحمل اسم «سيمفونية القاهرة» رؤية وإخراج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

ومن جانبه يختتم الحفل النجم مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم، وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وسيقدم خلاله «صالح» باقة من أروع أغنياته القديمة والحديثة التي قدمها خلال مشواره الفني، إضافة إلى باقة من روائع الزمن الجميل لعمالقة الطرب.

حفل يليق بتاريخ وحضارة مصر

وكانت قد اجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مؤخرًا بأعضاء اللجنة العليا للإعداد لختام فعاليات "القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي لعام 2022"، وتم الاتفاق بأن تكون الاحتفالية ذات مزيج يعكس ما تزخر به القاهرة من إرث يضرب بجذوره في عمق التاريخ وما مر عليها من حضارات متعددة، مع التركيز على ما تمتلكه من تنوع ثقافي ومزيج تراثي متفرد، وأكدت على أن حفل الختام سوف تتضافر فيه جهود كافة قطاعات الوزارة من أجل أن يخرج بشكل يليق بتاريخ وحضارة مصر.

أعضاء اللجنة العليا لحفل ختام القاهرة

وتضم اللجنة العليا للإعداد لختام فعاليات "القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي لعام 2022" كلا من الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة،المهندس محمد ابوسعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمير نبيه رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، دكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الدكتورة نهلة إمام مستشار وزير الثقافة للتراث الثقافي الغير مادي، أحمد سعودي مدير مكتب الوزير، الكاتب والفنان محمد بغداي، محمود محمود مدير عام الهيئات التابعة ومهندسة الديكور رانيا فائق.