الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«صنايعية مصر» يعرض رد الرئيس السادات على إنذار إسرائيل أهالى السويس بالاستسلام

الكاتب عمرو طاهر
الكاتب عمرو طاهر

استعرض الكاتب عمرو طاهر، قصة حصار السويس، والبطولات التي سجلها أهالي السويس بعد الحصار الإسرائيلي لهم  والذي استمر لمدة 101 يومًا بعد ضرب البنية التحتية بالسويس.

وقال "طاهر" خلال حلقة الليلة من برنامج "صنايعية مصر"، والمذاع عبر فضائية dmc، إن العدو قرر أن يدخل السويس بعدقرار لوقف إطلاق النار، وهزيمتهم في حرب أكتوبر، مؤكدًا أن هذا الأمر كان على جثث السوايسة والذين تصدوا لهم بأسلحة خفيفة، وأعطوا العدو علقة موت جعلتهم يختبئون وينسحبون في الظلام.

إنذار بالاستسلام لأهالي السويس

وتابع، أن قائد جيش العدو من على مدخل المدينة أرسل رسائل لأهالي السويس ليسلموا أنفسهم خلال ساعة، وذلك بعدما قاموا بضرب مخازن التموين، ومحطات الكهرباء والمياه، وجاء في الإنذار أنهم قصفوا محطات المياه والكهرباء ومخازن الدقيق.

وكانت كل البنى التحتية للمدينة نالها القصف ولم يعد يعمل فيها سوى تليفون ببقالة الحاج مصطفى، والذي تحول لمركز قيادة وطلب وزير التموين علاء الخولي، من مكتب النجدة خارج مدينة السويس، وقال لهم إن المدينة بلا كهرباء ولا ماء ومطاحن الدقيق تحترق والعدو يطلب التسليم خلال ساعة ما رأيكم؟  ليرد عليه الرئيس أنور السادات بقوله: "لا تسليم المقاومة الله معكم".

صنايعية مصر السويس إنذار بالاستسلام الرئيس أنور السادات ضرب مخازن التموين محطات المياه والكهرباء

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