المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار فى المخدرات بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي عاطلين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه وإلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة والتعاطي، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 30192 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضبط المتهمين وبحوزتهما مخدر الحشيش وسلاح أبيض بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، بورود معلومات سرية مفادها قيام المتهم الأول "م.ف ا" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما دراجة نارية لتسهيل اتجاره فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، فأبصرته يقوم بعملية الاتجار مع المتهم الثاني "م.ع.ب" عاطل، فتم إلقاء القبض عليهما وضبط الدراجة النارية وعثر بحوزة المتهم الأول على علبة بلاستيكية تحوي بداخلها عدد 22 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض نصل كتر وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على عدد اثنين قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقر الأول بإحرازه المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض لتجزئة المواد المخدرة والدراجة النارية لتسهيل عملية الاتجار، وأقر الثاني بحوزته المخدر بقصد التعاطي.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن قطع الحشيش المضبوطة بحوزة المتهم الأول وزنت 17.76 جراما، والقطعتين بحوزة المتهم الثاني لمخدر الحشيش وزنتا 2.73 جراما وأن السلاح الأبيض المضبوط نصل الكتر وجد ملوثا بالحشيش وأمرت بإحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.