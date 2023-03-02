مصرع وإصابة 17 شخصًا إثر حادث تصادم بين 3 سيارات بالشرقية

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة؛ جراء حادث تصادم وقع مساء اليوم الخميس، بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل وسيارة ملاكي بمحافظة الشرقية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بوقوع تصادم بين أتوبيس وسياره نقل ثقيل وسيارة بطريق بلبيس - القاهرة الصحراوي بسبب السرعة الجنونية والتخطى الخاطئ ونتج عن ذلك مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين بإصابات متعددة.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء محمد الجمسى مدير المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، حيث أشرفت على نقل الجثث والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزي لعلاجهم ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعي لمعاينه الجثث وتحديد سبب الوفاة والتصريح بدفنهم.