خلال جولته بالمنيا.. الرئيس السيسي يُعلن انحيازه لمحدودي الدخل (فيديو)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، فعاليات افتتاح عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا، كما تفقد العديد من المشروعات ومتابعة ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في محافظة المنيا وقراها.

ونرصد في السطور التالية كواليس جولة الرئيس بمحافظة المنيا:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة، والتى تعد أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100 % بمركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا.

كما تفقد الرئيس عددًا من المشروعات التي تضم: "المجمع الزراعي ومركز إنتاج الألبان ومكتب البريد" بالقرية.

وتفقد الرئيس مدرسة المتفوقين بمدينة المنيا الجديدة ويشهد عدد من العروض الفنية بالمسرح المدرسي.

كما تفقد الرئيس مكتبة حياة كريمة داخل مركز الشباب بقرية المعصرة بمركز ملوي بمحافظة المنيا.

وتفقد أيضًا مشروع سكن لكل المصريين بمحافظة المنيا الجديدة ضمن افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بالمحافظة.

أهم قرارات الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنفيذ الفوري والتعجيل لإعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدني للأجور بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

كما وجه الرئيس، برفع الحد الأدني للأجور بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

ووجه برفع الحد الأدني للأجور بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً، اعتبارًا من أول إبريل 2023.

كما كلف الرئيس السيسي بـزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهريًا، اعتبارا من أول أبريل المقبل.