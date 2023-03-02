الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ميدان المساجد.. قصة مزار للأولياء الله الصالحين في الإسكندرية

ميدان المساجد بالإسكندرية
ميدان المساجد بالإسكندرية

أكثر من 90 عامًا مرت على قرار إنشاء ميدان المساجد بمنطقة بحري في الإسكندرية بالقرن الماضي، والذي ضم أهم وأكبر مسجد بعروس المتوسط للعارف بالله سيدي أبي العباس المرسي والعديد من أضرحة أولياء الله الصالحين، والتي يأتي إليها المريدين والمحبين من جميع أنحاء مصر والعالم أيضًا.

ومع اهتمام الدولة بتطوير الميادين والأماكن التاريخية والتراثية والحفاظ عليها، أعلنت الإسكندرية إنطلاق مشروع تطوير «ميدان المساجد» ضمن المشروعات التنموية التي تشهدها عروس البحر، وإيمانًا بالقيمة الدينية والاجتماعية والارتباط القوى لأهالي الثغر به بالمساجد والمقامات في تلك المنطقة.

FB_IMG_1677779976447

يضم ميدان المساجد كل من مسجد أبو العباس، مسجد البوصيري، مسجد ياقوت العرش، مسجد سيدي نصر الدين، وقبة المحمدات، وعدة مقامات للأولياء، وتستعرض «الدستور» خلال السطور التالية، قصة إنشاء ميدان المساجد، وجامع أبو العباس المرسي، وتفاصيل التطوير الذي سيشهدها الميداني التراثي الديني.

قرار إنشاء ميدان المساجد

قال الدكتور إسلام عاصم، أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر والإرشاد السياحي، نقيب المرشدين السياحيين السابق بالإسكندرية، إن فكرة إنشاء ميدان للمساجد، ترجع للملك فؤاد الأول، حيث أصدر قرارا بإنشاء الميدان في عام 1927م، وذلك عقب تحديث مدينة الإسكندرية وتوسعة الشوارع، وتم تخطيط للميدان، ونقل مقابر باب البحر التي كانت تتواجد حينها في موقع ميدان المساجد الي مقابر المنارة.

أضاف لـ«الدستور» أن الملك فؤاد قرر أيضًا مع تخطيط الميدان بناء مسجد أبو العباس المرسي بشكله الحالي، حيث كان يتواجد حينها مسجد بني على مقام أبو العباس في القرن السابع عشر، ولكن ضربته الصواعق في بعض الأوقات وتضرر المسجد واهمل.

IMG-20230301-WA0022

بناء أبو العباس على يد إيطالي

وتابع أنه أسند بناء مسجد ابو العباس لمصمم إيطالي يدعى «فازاي»، لكنه ترك العمل به، واستكمله المهندس الإيطالي «ماريو روسي»، وبني المسجد من الخرسانة المسلحة على مساحة 3000 متر مربع، ووضع به 16عمود جرانيت أحضرت خصيصا للمسجد من إيطاليا، وبني المسجد على الطراز المثمن، وهو أول مسجد يبني على هذا الطراز في مصر، تأثرًا بمسجد قبة الصخرة، واتخذ شكل المساجد المعلقة، حيث يرتفع عن الأرض ويتم الصعود إلى ببضع الدرجات، بسبب تواجد مقابر ومقامات الأولياء أسفله، حيث يدفن أسفل المسجد.11 من الأولياء مع المرسي أبو العباس أهمهم ابنائه.

IMG-20230301-WA0021

افتتاح المسجد بعد 18عامًا

أشار عاصم إلى أن إنشاء مسجد أبو العباس واجه الكثير من العقبات وتوقف العمل به عدة مرات منها الأزمة المالية العالمية ووفاة الملك فؤاد، ليستكمل الملك فاروق احياء مشروع، ثم توقف مرة أخرى بسبب الحرب العالمية الثانية، ليتم افتتاح المسجد في عام 1945، رغم عدم إنهاء جميع اعمال البناء فيه، حيث افتتح بدون إتمام الزخارف الكتابية بالخارج وبعض الزخارف بالداخل، وقد استغرق  إنشائه 18عامًا، ووصلت تكلفته إلى 130 ألف جنيه.

تفاصيل تطوير ميدان المساجد 2023

وأكد محافظ الإسكندرية أن مشروع تطوير ميدان المساجد بمنطقة أبو العباس بنطاق حى الجمرك، الذي أطلق إشارة البدء به أمس، يأتي تفعيلاً لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين المتميزة فى المحافظة.

وأضاف المحافظ أن التكلفة المقترحة للمشروع نحو 271 مليون جنيه، مدة تنفيذه 24 شهر، حيث يتم  تطوير شامل وكامل للميدان تنسيقًا مع وزارة الأوقاف والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن التطوير يشمل الساحة العلوية، وساحة المقامات، وحديقة ميدان المرسى أبو العباس، ومسجد البوصيري، بالإضافة إلى ترميم الجراج الأرضى، والبنية التحتية للمحلات.

ابو العباس المرسي ميدان المساجد مزار الأولياء ابو العباس تفاصيل تطوير ميدان المساجد الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

قرارات السيسي اليوم.. ننشر زيادة الحد الأدنى للأجور أبريل 2023 بالنسب والأرقام

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من أبريل

خبراء عن التكليف الرئاسى بحزمة الحماية الاجتماعية: الدولة تشعر بمحدودى الدخل

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور وموعد التطبيق 2023

مسلسلات رمضان 2023.. «مكى» يشوق جمهوره لمسلسل «الكبير أوى 7» بأغنية «ولعانة»

البرلمان العراقى يدعو الصين لتطوير البنية التحتية فى البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل