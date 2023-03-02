ميدان المساجد.. قصة مزار للأولياء الله الصالحين في الإسكندرية

أكثر من 90 عامًا مرت على قرار إنشاء ميدان المساجد بمنطقة بحري في الإسكندرية بالقرن الماضي، والذي ضم أهم وأكبر مسجد بعروس المتوسط للعارف بالله سيدي أبي العباس المرسي والعديد من أضرحة أولياء الله الصالحين، والتي يأتي إليها المريدين والمحبين من جميع أنحاء مصر والعالم أيضًا.

ومع اهتمام الدولة بتطوير الميادين والأماكن التاريخية والتراثية والحفاظ عليها، أعلنت الإسكندرية إنطلاق مشروع تطوير «ميدان المساجد» ضمن المشروعات التنموية التي تشهدها عروس البحر، وإيمانًا بالقيمة الدينية والاجتماعية والارتباط القوى لأهالي الثغر به بالمساجد والمقامات في تلك المنطقة.

يضم ميدان المساجد كل من مسجد أبو العباس، مسجد البوصيري، مسجد ياقوت العرش، مسجد سيدي نصر الدين، وقبة المحمدات، وعدة مقامات للأولياء، وتستعرض «الدستور» خلال السطور التالية، قصة إنشاء ميدان المساجد، وجامع أبو العباس المرسي، وتفاصيل التطوير الذي سيشهدها الميداني التراثي الديني.

قرار إنشاء ميدان المساجد

قال الدكتور إسلام عاصم، أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر والإرشاد السياحي، نقيب المرشدين السياحيين السابق بالإسكندرية، إن فكرة إنشاء ميدان للمساجد، ترجع للملك فؤاد الأول، حيث أصدر قرارا بإنشاء الميدان في عام 1927م، وذلك عقب تحديث مدينة الإسكندرية وتوسعة الشوارع، وتم تخطيط للميدان، ونقل مقابر باب البحر التي كانت تتواجد حينها في موقع ميدان المساجد الي مقابر المنارة.

أضاف لـ«الدستور» أن الملك فؤاد قرر أيضًا مع تخطيط الميدان بناء مسجد أبو العباس المرسي بشكله الحالي، حيث كان يتواجد حينها مسجد بني على مقام أبو العباس في القرن السابع عشر، ولكن ضربته الصواعق في بعض الأوقات وتضرر المسجد واهمل.

بناء أبو العباس على يد إيطالي

وتابع أنه أسند بناء مسجد ابو العباس لمصمم إيطالي يدعى «فازاي»، لكنه ترك العمل به، واستكمله المهندس الإيطالي «ماريو روسي»، وبني المسجد من الخرسانة المسلحة على مساحة 3000 متر مربع، ووضع به 16عمود جرانيت أحضرت خصيصا للمسجد من إيطاليا، وبني المسجد على الطراز المثمن، وهو أول مسجد يبني على هذا الطراز في مصر، تأثرًا بمسجد قبة الصخرة، واتخذ شكل المساجد المعلقة، حيث يرتفع عن الأرض ويتم الصعود إلى ببضع الدرجات، بسبب تواجد مقابر ومقامات الأولياء أسفله، حيث يدفن أسفل المسجد.11 من الأولياء مع المرسي أبو العباس أهمهم ابنائه.

افتتاح المسجد بعد 18عامًا

أشار عاصم إلى أن إنشاء مسجد أبو العباس واجه الكثير من العقبات وتوقف العمل به عدة مرات منها الأزمة المالية العالمية ووفاة الملك فؤاد، ليستكمل الملك فاروق احياء مشروع، ثم توقف مرة أخرى بسبب الحرب العالمية الثانية، ليتم افتتاح المسجد في عام 1945، رغم عدم إنهاء جميع اعمال البناء فيه، حيث افتتح بدون إتمام الزخارف الكتابية بالخارج وبعض الزخارف بالداخل، وقد استغرق إنشائه 18عامًا، ووصلت تكلفته إلى 130 ألف جنيه.

تفاصيل تطوير ميدان المساجد 2023

وأكد محافظ الإسكندرية أن مشروع تطوير ميدان المساجد بمنطقة أبو العباس بنطاق حى الجمرك، الذي أطلق إشارة البدء به أمس، يأتي تفعيلاً لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين المتميزة فى المحافظة.

وأضاف المحافظ أن التكلفة المقترحة للمشروع نحو 271 مليون جنيه، مدة تنفيذه 24 شهر، حيث يتم تطوير شامل وكامل للميدان تنسيقًا مع وزارة الأوقاف والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن التطوير يشمل الساحة العلوية، وساحة المقامات، وحديقة ميدان المرسى أبو العباس، ومسجد البوصيري، بالإضافة إلى ترميم الجراج الأرضى، والبنية التحتية للمحلات.