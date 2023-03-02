انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب حريق داخل مصنع بمنشأة القناطر

انتدبت نيابة منشأة القناطر الجزئية، المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب حريق داخل مصنع “تنر” بدائرة القسم، دون وقوع إصابات.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، في السيطرة على حريق نشب داخل مصنع تنر بطريق المناشي السريع قبل دخله وردان بنحو 2 كيلو متر بدائرة مركز شرطة منشاة القناطر شمال المحافظة.

وتلقى المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع تنر بطريق المناشي السريع قبل دخله وردان بنحو 2 كيلو متر بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن إصابة عامل بعد سقوط جسم صلب عليه أثناء إطفاء الحريق، وتم نقله لمستشفى مبارك المركزي لتلقي العلاج، وجارٍ انتداب المعمل الجنائي، لمعاينة الحريق، وإعداد تقرير بذلك، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.