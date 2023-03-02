فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز فى الدورى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الفريق لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها السابعة من مساء غدٍ الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد– محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي– محمد عبدالغني– محمود شبانة- حسام عبدالمجيد– محمد طارق– محمد عبدالشافي– أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"– عمرو السيسي– نبيل عماد دونجا– سيد عبدالله"نيمار"– سيف جعفر– أحمد سيد "زيزو"– مصطفى شلبي- أحمد بلحاج- إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري– ناصر منسي- يوسف أسامة نبيه.