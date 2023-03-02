البرلمان التركي يقرر إنشاء لجنة تقصي حقائق للتحقيق في تداعيات الزلزال

قرر البرلمان التركي، إنشاء لجنة تقصى حقائق للتحقيق في تداعيات الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا وسوريا في يوم 6 من الشهر الماضي، حسبما ذكرت قناة العربية نيوز.

وتعيش تركيا أزمات سياسية جراء الزلزال، حيث استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أي تأجيل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وقال أردوغان أمام مجلس النواب، إن التصويت سيجرى في 14 مايو، متمسكا بخطته السابقة لإجراء الانتخابات في موعدها.

واستنكر الرئيس التركي الانتقادات الموجهة لحكومته على إدارتها للكارثة مؤكدًا: "سنعطيهم الرد المناسب في 14 مايو".

وكان قد كشف عمر أحمد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أنقرة آخر تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وراح ضحيته آلاف المواطنين.

وقال مراسل «القاهرة الإخبارية» إن أعداد ضحايا زلزال تركيا ارتفعت لـ45 ألفا و80 ضحية حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك جثثًا كثيرة ما زالت تحت الأنقاض.

وأضاف أن العديد من الدول ترسل تبرعات لتركيا، حيث وصل إلى تركيا ملايين الدولارات: «ألمانيا أرسلت إلى تركيا 108 ملايين يورو، والولايات المتحدة أرسلت أكثر من 180 مليون دولار».

وأكد أن وزير الخارجية السويدي أعلن أن الاتحاد الأوروبي سينظم مؤتمر المانحين في السادس عشر من مارس الجاري؛ لجمع الأموال والمساعدات المالية والعينية وغيرها للمتضررين من الزلزال.

وأشار إلى أن المتضررين حاليا يعانون أزمة السكن والخيام، إضافة إلى مياه الشرب والأدوية في المناطق المنكوبة بالزلزال، بسبب تعطل الصرف الصحي والمياه والكهرباء.

وقالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية في بيان، إن نحو مليونين فروا من المنطقة التي تعرضت لأكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول.

وبهذه الحصيلة، يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا المجاورة إلى حوالي 51 ألفا، فيما تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في تدمير آلاف المنازل، واضطر الملايين إلى العيش في خيام أو السعي للانتقال إلى مدن أخرى.