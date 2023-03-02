محافظ الجيزة يتفقد انتظام أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، يرافقه محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، جولة تفقدية لمتابعة مراحل العمل الجارية بمحور عمرو بن العاص ونسب التنفيذ ومواقع إنشاء مطالع ومنازل المحور وربطه على الطريق الدائري بنطاق حي الطالبية.

وأكد “راشد” على الأهمية التى يمثلها محور عمرو بن العاص فى الربط بين القوس الشمالي والجنوبي للطريق الدائري مما يحقق انسيابية في الحركة المرورية بالعديد من القطاعات التي تعاني من التكدسات المرورية بها الى جانب دعم الحركة وتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل وذلك فى ظل سعي الدولة نحو فتح شرايين مرورية بمحافظه الجيزة لتسهيل الحركة المرورية بها.

وأضاف محافظ الجيزة، أن محور عمرو بن العاص ينفذ بطول 4,3 كم وعرض 12 حارة مرورية ويشمل كوبرى علوى بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه) حيث يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى).

وشدد المحافظ، خلال الجولة، على ضرورة تحقيق أقصى إستفادة من المساحات المتوافرة أسفل المحور بشكل حضارى لإنشاء نقاط خدمية وساحات إنتظار وجراجات الى جانب رفع كفاءة الشوارع الجانبية للمحور.

وأشاد المحافظ بمعدلات تنفيذ الأعمال بالمشروع وسرعة الانتهاء من مراحله فى هذه الفترة القصيرة حيث من المستهدف الانتهاء منه خلال شهور.. مثمناً التعاون المثمر بين المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى وموجها الشكر لكافة الجهات المعنية المشاركة في العمل.

رافق المحافظ، خلال الجولة، كل من اللواء شاكر يونس السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، هويدا خالد مدير مديرية الإسكان ، نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، اشرف تامر رئيس حي الطالبية ، طه عبد الصادق رئيس حي الهرم والعميد حازم لاشين مدير التخطيط بإدارة مرور الجيزة.