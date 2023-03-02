برلمانية مستقبل وطن: قرارات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات تخفف من الضغوط الاقتصادية

أشاد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين وحاملي الماجستير والدكتوراه، وذلك لمجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الصراعات العالمية وأدخلتنا في موجة تضخم كبيرة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تحاول جاهدة على مدار الفترة الأخيرة في مواجهة تلك التداعيات والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.

وقال "خليل"، في تصريحات له، أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأكثر احتياجا، ونتيجة لذلك فقد وجه بزيادة المعاشات وتبكير موعد صرفها ليكون في شهر أبريل بدلا من شهر يوليو، وذلك للوقوف على جانب أصحاب المعاشات ودعهم في مواجهة تلك التحديات الاقتصادية، إضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

وثمن عضو مجلس النواب قرار وضع حد أدنى لأجور حملة الماجستير والدكتوراه، والذي يعكس تقدير الدولة والقيادة السياسية لحاملي تلك الشهادات، والتي تأتي بعد سنوات عانت منها تلك الفئات من التهميش، إلا أن الرئيس السيسي عبر عن تقديره بهم بهذا الدعم المادي.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن الدولة المصرية مستمرة في دعم ومساندة الشعب المصري في مواجهة الضغوط الاقتصادية وموجة الغلاء، عبر حزمة قرارات استثنائية غير مسبوقة.

وكان قد أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، توجيهات بشأن التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ثانياً: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهرياً، اعتبارًا من أول أبريل 2023.