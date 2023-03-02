الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«صحة الشيوخ»: توجيهات الرئيس السيسي أسعدت كل المصريين

الدكتور علي مهران
الدكتور علي مهران

أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الأجور والمعاشات، موضحًا أن القيادة السياسية ليست في معزل عن ما يعاني منه المواطن وتقدم له كل الدعم  فى ظل الأزمة العالمية الراهنة والتي يعاني منها جميع دول العالم.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي، أسعدت كل المصريين قائلًا: "إن الدولة والرئيس يشعر بالمواطن ويسعى لتلبية احتياجاته سواء بالدعم النقدي أو العيني أو السلعي من معارض (أهلًا رمضان) لتخفيض السلع والمواد الغذائية".

كما ثمَّن النائب الدكتور على مهران، التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريًا، مثمنًا أيضًا، زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023.

كما أشاد النائب الدكتور على مهران، برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023، مشيرًا إلى أن من ضمن توجيهات الرئيس السيسي التي أسعدت المصريين، كانت زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل ٢٠٢٣.

الأجور والمعاشات الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب الدكتور على مهران برامج تكافل وكرامة زيادة الأجور والمعاشات لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه بداية من أبريل

قرارات السيسي اليوم.. ننشر زيادة الحد الأدنى للأجور أبريل 2023 بالنسب والأرقام

للمرة الخامسة.. 5 ملايين موظف يستفيدون من التوجيهات الرئاسية بزيادة الأجور (خاص)

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من أبريل

الرئيس السيسي: هناك قوى تحاول تخريب الدولة منذ 2013

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل