«صحة الشيوخ»: توجيهات الرئيس السيسي أسعدت كل المصريين

أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الأجور والمعاشات، موضحًا أن القيادة السياسية ليست في معزل عن ما يعاني منه المواطن وتقدم له كل الدعم فى ظل الأزمة العالمية الراهنة والتي يعاني منها جميع دول العالم.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي، أسعدت كل المصريين قائلًا: "إن الدولة والرئيس يشعر بالمواطن ويسعى لتلبية احتياجاته سواء بالدعم النقدي أو العيني أو السلعي من معارض (أهلًا رمضان) لتخفيض السلع والمواد الغذائية".

كما ثمَّن النائب الدكتور على مهران، التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريًا، مثمنًا أيضًا، زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023.

كما أشاد النائب الدكتور على مهران، برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023، مشيرًا إلى أن من ضمن توجيهات الرئيس السيسي التي أسعدت المصريين، كانت زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل ٢٠٢٣.