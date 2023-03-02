خفض مناسيب المياه الجوفية.. أبرز مشروعات الدولة بمدينة برج العرب

تهتم الدولة المصرية اهتماما واسعا بمشروعات موارد المياه والري، وعلى مدار الـ٨ سنوات الماضية شهدت مشروعات موارد المياه والري طفرة كبيرة في مختلف القرى والمحافظات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمشروعات القومية للارتقاء بالبنية التحتية.

ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع الموارد المائية والري، مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية، بمحافظة الإسكندرية، والذي تم تنفيذه في ديسمبر ٢٠٢١، بمساحة ٦٠٠٠ فدان + ٤٠٠٠ فدان.

ويشمل مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية في منطقة «أبو مينا» الأثرية، في مدينة برج العرب، في محافظة الإسكندرية، على مرحلتين، في المرحلة الأولى تشمل على تقييم نظام التجفيف السابق، ودراسة مدى تأثير عمليات سحب المياه على ثبات القبر وسلامته من الناحية الإنشائية، وتأثير السحب على هبوط التربة.

أما عن المرحلة الثالثة من مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية، تتضمن تنفيذ ٥٧ بئرا جوفية، تُحيط بالمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى ١٣ بئرا جوفية، تعمل كخط دفاع أول حول منطقة القبر، بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لطرد المياه التى يتم سحبها من الآبار، وتحديث منظومة التحكم الإليكتروميكانيكية، من خلال تغيير بعض الكابلات والبواطات ومفاتيح التحكم وغيرها.

وفي المرحلة الثانية تم وضع معدلات لسحب المياه من القبر بشكل تدريجي؛ لعدم التأثير بالسلب على الحالة الإنشائية للقبر.

وقد تم تنفيذ تلك الأعمال تحت إشراف معاهد بحوث (المياه الجوفية - الصرف - الإنشاءات - الميكانيكا والكهرباء) التابعة للمركز القومى لبحوث المياه، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وشهدت مدينة برج العرب الجديده بمحافظة الإسكندرية عدد من المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات والتي من ضمنها، تنفيذ مشروع المرحلة الثانية «طبقة أساس+ mco أسفلت رابطة + بردورات للجزيرة الوسطى»، للطرق الداخلية للقطع (7،5) بالحى السكني الرابع، بتكلفة 20 مليون جنيه.