محافظ قنا يعلن عن افتتاح معرض فني بمعبد دندرة 

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إقامة معرض فني "بعنوان قنا وتراثها " في الفترة من 4 - 9 مارس بمبني الزوار بمعبد دندرة علي هامش الاحتفال بالعيد القومى، بالتعاون مع قصر الثقافة وجامعة جنوب الوادى "كليتي الآثار والفنون الجميلة"، كما يتخللها عقد عدة محاضرات على هامش المعرض.

أضاف الداودي أن مثل هذه المعارض تتيح الفرصة للموهوبين من محافظة قنا لطرح فكرة أو موضوع أو قضية من خلال صورة معبرة عن تلك الفكرة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على فتح مجالات الابتكار والإبداع لدى المواهب وتنمية الإحساس الفني لديهم.

ووضع محافظ قنا إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء موقعة البارود، بحضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور حازم عمر نائب المحافظ واللواء صموئيل عطا الله نائب مدير أمن قنا، والعميد محمد غنيم المستشار العسكرى للمحافظة والعميد سعيد عفيفي مدير منطقة تجنيد قنا والنائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ وجمال عثمان رئيس مدينة قفط، وكذلك لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحى وجمع غفير من أهالي مركز قفط وأهالى وشباب قرية البارود.