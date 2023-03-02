الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحلال وتجديد معدات النظافة بمركز بيلا في كفر الشيخ

معدات النظافة
معدات النظافة

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، من إعادة 4 مقطورات جرار نظافة، بقرية الجرايدة، للعمل مجددًا بعد تهالكها وتعرضها للتكهين والتوقف منذ سنوات، وذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالحفاظ على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة وتنميتها.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه تم صيانة ورفع كفاءة وإعادة معدات النظافة المتهالكة منها 4 مقطورات جرار بقرية الجرايدة، بإشراف محمد عبدالستار، رئيس القرية، ورجال الورشة الميكانيكية بالقرية، وضمن خطة مجلس مدينة بيلا بضرورة الاستفادة القصوى من كل الإمكانيات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكى لا تتهالك.

ووجّه رئيس مدينة بيلا، رؤساء الوحدات القروية كل بنطاق قريته، بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة حتى يمكن الدفع بها في المناطق التي تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها استمرارًا لتوجهيات محافظ كفر الشيخ، ولجهود مجلس مدينة بيلا لرفع كفاءة منظومة النظافة.

من جانبه، أوضح رئيس قرية الجرايدة، أن المقطورات كانت أشبه بـ«الخُردة» وقام رجال الورشة الميكانيكية بالتعامل معها وإصلاحها وإعادتها كما كانت من قبل، حتى تم إخراجها ومعاملتها معاملة المقطورات الجديدة بعد استبدال مكوناتها التالفة بأخرى تُضاهى قرينتها ذات كفاءة عالية وقادرة على العمل بكفاءة ومنافسة غيرها من المعدات الجديدة.

بيلا معدات نظافة كفر الشيخ تكهين إصلاح

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وائل لطفي

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