وفد من طلاب جامعة أسيوط يشارك ذوي الهمم في تجمع بارالمبياد الجامعات

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أهمية الأنشطة الطلابية التي تعمل على بناء شخصية الطالب وتنمي مهاراته وقدراته الإبداعية، مشيدًا بحرص الدولة المصرية في ظل عهد الرئيس السيسي بالاهتمام ورعاية الأنشطة الطلابية بشكل عام والطلاب ذوي الهمم (القادرون باختلاف) بشكل خاص.

وقال المنشاوي إن إدارة الجامعة لا تألوا جهدًا في تسخير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب ودمجهم بمختلف فئاتهم داخل الأنشطة الطلابية.

وكشف د.أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حول المشاركة الفعالة من الطلاب ذوي الهمم بالجامعة في مسابقات بارالمبياد الجامعات المصرية بمشاركة 24 جامعة مصرية وحكومية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة، و الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، مشيرًا أن إقامة مثل هذه الفعاليات تعمل علي تشجيع أبنائنا الطلاب علي التعاون المشترك و تنمية روح العمل الجماعي وصقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته وتبادل الرؤي في مختلف المجالات.

وكشف د.محمد حسين موسى، مدير مركز رعاية الطلاب من ذوى الإعاقة بالجامعة أن مسابقات البارالمبياد لفئات الإعاقة البصرية والحركية والسمعية وقصار القامة لألعاب كرة الهدف، تنس طاولة، رفع أثقال، ألعاب قوى التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي الجامعي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للعام الجامعي 2022/ 2023 تحت شعار "الإعاقة منحة..لا محنة" حيث شارك 9 هيئة إشراف و23 طالب و18 طالبة، مؤكدًا حرص جامعة أسيوط وأبنائها الطلاب علي السعي في الاشتراك في المسابقات في مختلف المجالات.

طلاب جامعة أسيوط

طلاب جامعة أسيوط

طلاب جامعة أسيوط

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