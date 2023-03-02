جمال سليمان عن تعاونه مع العدل جروب: تجربة ممتدة وطويلة وأعتز بها

يعود الفنان القدير جمال سليمان صاحب البصمات المميزة في كل عمل يشارك فيه مرة أخرى للدراما الصعيدية من خلال مسلسل "عملة نادرة" للنجمة نيللي كريم و تأليف د. مدحت العدل ومن بطولة مجموعة مختارة من النجوم.

وسط أجواء تصوير مسلسل "عملة نادرة" بمنطقة الحزام الأخضر والمشارك في الموسم الرمضاني القادم 2023، قال الفنان جمال سليمان: أنا سعيد بالعمل مرة أخرى في مسلسل من تأليف الدكتور مدحت العدل بعد أن تعاونا من قبل من خلال مسلسل "قصة حب"، وهو من أقرب الأعمال لقلبي وأعتبره من الأعمال العربية الهامة، كما تربطنا صداقة وتفاهم وتفكير مشترك أيضاً.

وتابع سليمان في تصريحاته: المخرج ماندو العدل استطاع ان يحقق نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة واستطاع ان يجد مكانته وسط الصفوف الأولى بين المخرجين في مصر والوطن العربي، ويبذل مجهود في مسلسل "عملة نادرة" ليحقق معادل بصري للدراما المكتوبة، و لديه حرص دائم على تقديم صورة جميلة وواقعية ومعبرة كما انه يتميز بحسن إدارته للممثلين وباقي طاقم العمل ليخلق بذلك تناغم شديد يخدم المشاهد المصورة، أنا سعيد مع طاقم العمل خاصة أنه يعد نصف الإخراج وبداية نجاح المخرج هو قدرته على توزيع الأدوار بشكل سليم يخدم العمل، واستطاع ماندو تنفيذ هذه المهمة بشكل رائع، أداء الممثلين بشكل عام يعد إضافة كبيرة للعمل يعادل اختيار باقي طاقم العمل سواء التصوير والديكور.

وعبر عن سعادته بالتعاون لأول مرة مع الفنانة نيللي كريم ليس فقط لأنها انسانة حقيقية ومتواضعة ومخلصة ومتفانية من أجل عملها الذي تقدمه بشكل حقيقي، ولكن كونها ممثلة موهوبة لديها القلب والإحساس والمشاعر.

وعن تعاونه مع المنتج جمال العدل قال: أعتز بتجربتي مع شركة العدل جروب كونها تجربة طويلة بداية من مسلسل "قصة حب والشوارع الخلفية وسيدنا السيد"، و اعتبرهم علامات في مسيرتي الفنية، كما أنها واحدة من أشهر وأنجح شركات الإنتاج الفني في العالم العربي وأطولها عمرًا، أصبح المشاهد العربي يعرف بداية أي تتر عمل للعدل جروب ويعني له الكثير ليس فقط لدي القنوات العارضة وإنما لدى المشاهدين العرب لمصداقيتها مع الفنانين وحرص المنتج جمال العدل على تلبية المتطلبات الإبداعية لأعمالهم، لا يهتم بالمصروفات بقدر اهتمامه بنجاح العمل من الناحية الفنية ويكون حديث المشاهدين و يحقق إضافة فنية.