وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

التقى سامح شكري، اليوم الخميس، مع وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية "نيودلهي".

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في الأراضي المحتلة.

رؤية مصر لتحقيق التهدئة

وحرص الوزير البريطاني على الإطلاع على رؤية مصر لسبل تحقيق التهدئة وإيجاد أفق لكسر الجمود الحالي الذي تشهده عملية السلام.

من جانبه، أكد شكري ضرورة تكثيف المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة لجهودهم بهدف وقف الإجراءات الأحادية وتخفيف حالة الاحتقان، على نحو يهيء المناخ المناسب لعودة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى مائدة المفاوضات.

وكشف السفير أبو زيد أن الوزيرين تباحثا أيضاً حول التطورات الأخيرة للأزمة الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من تعقيدات في المشهد الدولي، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على الصعيد الاقتصادي في ضوء أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، بجانب أهمية دعم الدول النامية لمواجهة هذه التداعيات التي تعيق جهودها في مجال التنمية الاقتصادية.