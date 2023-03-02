أسيوط تسلم 150 مشروعا ضمن «قرية بلا فقر» بتكلفة 1.5 مليون جنيه

سلم عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، 150 مشروعًا للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج بتكلفة اجمالية مليون ونصف مليون جنيه ضمن فعاليات مبادرة "قرية بلا فقر" بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح المحافظ - وفقا لبيان - أن المبادرة "فرصة" للتمكين الاقتصادي والتي تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي "تكافل وكرامة" وتحويلهم إلى الإنتاج بتمليكهم أدوات الإنتاج وسلاسل القيمة وذلك تحت رعاية ودعم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا والأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وتوفير الدعم اللازم لهم.

وأشار المحافظ إلى أهمية إطلاق مبادرة "قرية بلا فقر" والتي تستهدف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخاصة محافظة أسيوط بالمرحلة الأولى منها لتنفيذ 150 مشروعا للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج تكافل وكرامة بتكلفة مليون ونصف جنيه على أن يتم توزيع المشروعات المنفذة من خلال قوافل تمكين اقتصادي تتضمن تسليم مستلزمات المشروع بالقرى المستفيدة مع توفير التدريب اللازم على الإدارة في إطار الشمول المالي وذلك بهدف خلق فرص عمل للسيدات ومحاربة البطالة.

وأضاف سعد، أن المشروعات التي تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرية الزرابي تنوعت لتلائم احتياجات البيئة المحلية من تربية الماشية والأغنام وتجارة الفواكه والخضروات والعطارة والملابس وغيرها مع التأكيد على كونها مشروعات صديقة للبيئة في إطار دعم الاقتصاد الأخضر موجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع رؤساء المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات وتسهيل اجراءات تنفيذ المبادرة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وزار المحافظ بعض الأنشطة بجمعية تنمية المجتمع بقرية الزرابي والتقى بعض الأطفال والعاملين بالجمعية مقدمًا لهم الشكر على مجهوداتهم وتفعيل الانشطة التعليمية بالجمعية لتنمية المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.