العثور على جثة هامدة بجوار الطريق الإقليمي بالشرقية

استقبل مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، جثمان مواطن عثر عليه بجوار الطريق الإقليمي جثة هامدة، وتم التحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان بوصول "أيمن ال ع" - 55 عامًا [جثة هامدة]، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وتبيّن من التحريات العثور على جثة المتوفي بجانب الطريق، نزلة الإقليمي تجاه الإسماعيلية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.