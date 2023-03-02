«الأرصاد» تحذّر مرضى الحساسية من رياح اليوم: مفيش برد تانى بالنهار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على أغلب محافظات الجمهورية.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، عدم عودة الأجواء الشتوية مرة أخرى خلال فترات النهار، قائلة: "الجو هيبرد تاني ولكن بليل فقط، وستصل درجة الحرارة لـ21 درجة و22 درجة نهارًا".

وأضافت غانم أن اليوم هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة التى ستصل إلى 32 درجة نهارًا، فيما تصل على محافظات جنوب الصعيد إلى 35 درجة مئوية، بسبب قدوم أغلب الكتل الهوائية من الصحراء الغربية، لافتة إلى أنه من منتصف الأسبوع المقبل سيكون هناك تغير فى الأحوال الجوية.

وأضافت أن الجميع فى فترة النهار سيشعر بارتفاع في درجات الحرارة، وأن فارق الحرارة بين النهار والليل يتجاوز لـ15 درجة، الأمر الذي يؤكد برودة الطقس ليلًا على أغلب محافظات الجمهورية.

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط الرياح اليوم والذي تصل سرعته إلى 30 و40 كم/ ساعة، قائلة: "سيكون محملًا بالأتربة والرمال نظرًا لقدومه من الصحراء الغربية، ولا بد من ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية لعدم تعرضهم لأزمات".

وأكدت غانم انكسار موجة الحر غدًا الجمعة لتسجل درجات عظمى تصل إلى 26 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الفترات المقبلة تحمل مراحل تقلبات جوية وسيتغير الطقس على مدار اليوم عدة مرات، لذا يجب متابعة النشرات الجوية باستمرار.