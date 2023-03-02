الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد فى البدرشين

جثة طفل
جثة طفل

لقى طفل يبلغ من العمر 13 سنة مصرعه، صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد في البدرشين. 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن طفلًا يبلغ من العمر 13 سنة، صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

السكة الحديد البدرشين غرفة النجدة مديرية أمن الجيزة

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وائل لطفي

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