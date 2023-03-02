إصابة طفلين بتسمم غذائى لتناولهما أقراصًا طبية عن طريق الخطأ ببنى سويف

أصيب طفلان شقيقان، اليوم الخميس، بتسمم غذائي إثر تناولهما أقراصًا طبية عن طريق الخطأ بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، يفيد بوصول طفلين شقيقين مصابين بحالة إعياء لتناولهما أقراصًا طبية عن طريق الخطأ.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف الطفلين وهما «محمد.ع.ع» 4 سنوات وشقيقته «آية» سنتين، مصابين بحالة إعياء، ادعاء تناولهما أقراصًا طبية عن طريق الخطأ وتم تقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة لهما.