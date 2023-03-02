«ثقافة الفيوم» تواصل تقديم المحاضرات والورش التوعوية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة الفيوم عدد من الورش والمحاضرات.

وعقدت مكتبة مطرطارس الفرعية محاضرة بعنوان "الكشف المبكر بداية علاج سهلة " بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز التابع لمديرية الصحة، حاضرها عادل شحاته من مركز مكافحة الإيدز، تحدث عن تعريف الإيدز هو مرض نقص المناعة المكتسبة بسبب فيروس يصيب خلايا الجهاز المناعي وطرق العدوى بالإيدز ثلاثة طرق هي عن طريق الدم الملوث بالفيروس ومشتقاته في استعمال الإبر كما يحدث بين متعاطي المخدرات بالحقن، الأم المصابة بالفيروس إلى المولود أثناء الحمل أو الولادة أو أثناء الرضاعة الطبيعية.

وأوضح أن الإيدز لا ينتقل عن طريق المصافحة أو الحمامات أو أحواض السباحة و السعال أو العطس أو لسع الناموس أو الحشرات أو مشاركة الطعام مع شخص مصاب ويتم إعطاء العلاج بالمجان للمصابين بالفيروس بمستشفى الحميات يتم تقديم الخدمة بالمركز الثابت للمشورة والفحص بجوار مركز طبي أوالوحدة المتنقلة للمشورة والفحص الاختياري.

بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية ندوة بعنوان "كاتب وكتاب" لمناقشة أعمال أدباء نادي أدب طامية تحت التأسيس حيث تم مناقشة كتب كلا من د. رجب أبو العلا بعنوان "نقد الشعر عند رجاء النقاش".

كما ناقش الأديب عزت الدسوقى وروايته "الريف الحائر "الي جانب مناقشة الكاتب والمؤرخ محمد حافظ أغا وكتاب"حدث على بحر يوسف "أدار الندوة د. أشرف عبد المنعم بحضور عدد من الأدباء والمفكرين الأديب عويس معوض والناقد والمفكر عصام الزهيري.

فيما استقبلت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة مدرسة الجون الابتدائية وتم عمل مسابقات ترفيهية بين الأطفال نفذتها عبير ناجي الي جانب وفوازير ولعبة عروستى نفذتها هند عبد التواب كما تم عمل محاضرة بعنوان "لا للتنمر" إدارتها هناء حسن تحدثت بأن السمات الثلاث للتنمر هما : القصد، والتكرار، والقوة.

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث