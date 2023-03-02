بينها «مائة عام من الدساتير المصرية» بمكتبة الإسكندرية.. أجندة «الدستور» الثقافية اليوم

«مائة عام من الدساتير المصرية: السياقات السياسية والاجتماعية»، عنوان اللقاء الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للمكتبة، وذلك في الخامسة من مساء اليوم الخميس، بقاعة «آتون» بفندق «تريومف» بالخليفة المأمون- مصر الجديدة - القاهرة.

يتحدث في الندوة مدير مكتبة الإسكندرية السابق الدكتور مصطفي الفقي؛ السياسي والمفكر، والدكتور مفيد شهاب؛ وزير التعليم العالي الأسبق، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ رئيس مجلس الشيوخ، والمستشارة أمل عمار؛ مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور عبد المنعم سعيد، والدكتور محمد كمال؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وفي الواحدة من ظهر اليوم أيضا، تعقد في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، ورشة صناعة الفوانيس من الخرز، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

ــ مناقشة ديوان “أغنيات البحر”

وفي السابعة مساء، يحتضن قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، أمسية شعرية، لتوقيع ومناقشة ديوان “أغنيات البحر”، للشاعر عصام رمضان، وتناقشه الكاتبة عبير درويش.

ــ أغاني الفلكلور على دقات طبلة الست بأوبرا دمنهور

كما تستضيف أوبرا دمنهور لأول مرة فرقة “طبلة الست” لإحياء حفلا فنيا فى الثامنة مساء اليوم وذلك ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية.

حيث تقدم الفرقة باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية علي دقات الإيقاع، حيث تعتبر طبلة الست إحدى فرق الأغانى التراثية والفلكور المصرى التى شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية وأقامت الحفلات الفنية الناجحة التي لاقت إعجاب وإستحسان الجماهير، وتتكون من مجموعة سيدات يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغانى القديمة فى الريف وصعيد مصر، وهدفها إحياء أغانى الفلكلور من جديد، وتستخدم أكثر من آلة ولكنها كلها آلات إيقاعية، ومنها الطبلة والدهولة والدف والصاجات.

ــ أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكري العندليب الأسمر

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ يستقبل مسرح سيد درويش ــ حفلا فنيا لفرقة أوبرا الاسكندرية الموسيقي والغناء العربي، بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، وذلك إحتفالا بذكري رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من روائعه الغنائية منها موسيقي "كنت فين"أداء عازفة الفلوت داليا إمام، “كامل الأوصاف” أداء الفنان محمد رئيس، “يا خلي القلب” أداء الفنان خالد حماد، “فوق الشوك” أداء الفنان كريم زيدان، “رسالة من تحت الماء” أداء الفنان محمد الخولي، “لست قلبي” أداء الفنان وائل ابو الفتوح، “قارئة الفنجان” أداء الفنان ياسر سعيد، “حبيبها” أداء الفنان أيمن مصطفي، “فاتت جنبنا” أداء الفنان محمد متولي، ويختتم نجوم الفرقة الحفل برائعة العندليب "التوبة".

ــ مكتبة القاهرة الكبري تحتفل بيوم الشهيد

وفي الخامسة مساء، تنظم مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، احتفالية كبري بيوم الشهيد، وإحياء ذكري الفريق عبد المنعم رياض، ويشارك في الاحتفالية كلا من: نهلة أحمد وأشرف الكرم.

ومنذ العام 1969 تحديدا في اليوم التاسع من شهر مارس، ومصر تحتفل في هذا اليوم من كل عام بذكري يوم الشهيد، وهو اليوم الذي يتزامن مع استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، في الخطوط الأمامية للجبهة خلال الاشتباك مع العدو الإسرائيلي في حرب الاستنزاف، والتي بدأت من اللحظات الأولي لهزيمة حرب 1967.