«الدستور» ترصد أهم أسباب تحريك أسعار البنزين وغاز تموين السيارات

أعلنت منذ قليل لجنة التسعير التلقائى المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، والمعنية بمراجعة ومتابعة آلية تطبيق السعر التلقائى على المنتجات البترولية، ارتفاع سعر بيع البنزين بكافة أنواعه أوكتان (95 – 92 – 80)، وكذلك زيادة سعر بيع غاز تموين السيارات، مع تثبيت سعر بيع السولار، والمازوت المورد للإستخدامات الكهربائية والغذائية.

زيادة أسعار بيع البنزين

وجاء قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار بيع البنزين، بعد مراجعة استمرت أكثر من 3 أشهر للعوامل المرجعية للتطبيق ومن أهمها سعر النفط الخام (برنت) والذى وصل متوسط سعر البرميل طوال الـ90 يوماً الماضية من 85 إلى 90 دولار للبرميل، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار والذى ارتفع منذ أخر اجتماع للجنة التسعر التلقئاى من 18 جنيهاً للدولار إلى أكثر من 30 جنيه للدولار، مما يعد من أكثر العوامل التى أدت إلى زيادة أسعار البنزين، حيث تستورد مصر أكثر من 200 ألف برميل يومياً لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

كما تعمل مصر حالياً لسد فجوة زيادة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والتوسع فى الاستخدامات الغازية فى المصانع والسيارات والمنازل لإحلال الغاز محل المنتجات البترولية مثل توصيل الغاز للمنازل والاستغناء عن اسطوانة البوتاجاز، وكذلك تشغيل محطات الكهرباء بالغاز بديلاً للمازوت.

وتعمل أيضا وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة إنتاج النفط الخام من عدة مناطق من أهمها الصحراء الغربية، وذلك من خلال طرح المزايدات العالمية لأعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المتقادمة.

كما أدت الحرب الروسية الأوكرانية، إلى زيادة أسعار النفط الخام بسبب وقف امتدادت الخام الروسى، الأمر الذى أدى إلى زيادة الطلب على النفط مقابل قلة فى المعروض بالأسواق، مع توقف بعض الحقول المنتجة للنفط فى روسيا وبعض البلدان المنتجة.

وبعد قرار لجنة التسعير التلقائى اليوم أصبحت الأسعار الخاصة بالمنتجات البترولية كالآتى:

8.75 جنيه للتر البنزين 80

10.25 جنيه للتر البنزين 92

11.50 جنيه للتر البنزين 95

وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن.

تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية .

كما تم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر .