شيفيلد يونايتد يقصى توتنهام ويتأهل لربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

تأهل فريق شيفيلد يونايتد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم “ إف إيه كاب” موسم 2022-2023، بفوزه الصعب على ضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق السنغالي إيليمان نداي، الذي راوغ دفاعات توتنهام ببراعة من الجهة اليسرى، مقتحمًا منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة بيمناه في الشباك، عابرًا بفريقه لدور ربع النهائي للبطولة.

ولحق شيفيلد يونايتد بمانشستر يونايتد الذي تأهل لربع النهائي، بفوزه على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لهدف.

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