الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شيفيلد يونايتد يقصى توتنهام ويتأهل لربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

شيفيلد
شيفيلد

تأهل فريق شيفيلد يونايتد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم “ إف إيه كاب” موسم 2022-2023، بفوزه الصعب على ضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق السنغالي إيليمان نداي، الذي راوغ دفاعات توتنهام ببراعة من الجهة اليسرى، مقتحمًا منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة بيمناه في الشباك، عابرًا بفريقه لدور ربع النهائي للبطولة.

ولحق شيفيلد يونايتد بمانشستر يونايتد الذي تأهل لربع النهائي، بفوزه على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لهدف.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- فاركو × المقاولون العرب: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

- أرسنال × إيفرتون: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

- ليفربول × وولفرهامبتون: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- ساوثهامبتون × جريمسبي تاون: في الساعة التاسعة والربع مساءً 

- بيرنلي × فليتوود: في الساعة التاسعة والنصف مساءً 

- مانشستر يونايتد × وست هام يونايتد: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- شيفيلد يونايتد × توتنهام هوتسبير: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Fr 6 HD max

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا

- أوساسونا × أتلتيك بيلباو: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Arena Sport 3 HD Premium Serbia

مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا

- نانت × لانس: في الساعة السابعة والربع مساءً 

- تولوز × روديز: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً 

- مارسيليا × أنيسي: في تمام الساعة العاشرة مساءً 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

- النجم الساحلي × الصفاقسي: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا 

- الإفريقي × الأولمبي الباجي: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا 

شيفيلد يونايتد كاس الاتحاد الانجليزي توتنهام هوتسبير توتنهام نداي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

تثبيت السولار وتحريك البنزين.. لجنة تسعير البترول تعلن قرارها بشأن الأسعار الجديدة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

والدة شهيد الشهامة بإمبابة: ابني فقد حياته أثناء الدفاع عن صديقه

مشروعات تنموية جديدة فى ملوى تنتظر زيارة الرئيس السيسى للمنيا لافتتاحها غدًا

«الصحة»: 11 ألف شخص أجروا الفحص الطبى للزواج

الرئيس الأوكرانى: جميع الجبهات تحت السيطرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل

المظاهرات فى إسرائيل.. حصار سارة نتنياهو داخل «صالون حلاقة» وبنيامين يعلق (فيديو)