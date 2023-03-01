الدوري الإنجليزي: صلاح يسجل ثانى أهداف ليفربول فى شباك ولفرهامبتون

أحرز محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه ليفربول في شباك ولفرهامبتون في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2022-2023.

صلاح سجل ثاني أهداف ليفربول في الدقيقة 79 بعد الهدف الأول الذي سجله فان دايك في الدقيقة 73، وذلك من متابعة لتمريرة كوستاس تسيمكاس من الجهة اليسرى.

أخطر فرص الشوط الأول، كانت عندما أرسل ترينت ألكسندر أرنولد الكرة لـ داروين نونيز داخل منطقة الجزاء، ليهيئها الأخير بدوره خارج المنطقة لـ هارفي إيليوت في الدقيقة 45، ليطلق تسديدة قوية تصدى لها خوسيه سا حارس مرمى ولفرهامبتون ببراعة.

وتعرض بوينو لاعب ولفرهامبتون للإصابة في الدقيقة 24، ليتم استبداله بـ آيت نوري.

وتُنقل مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي على قناة بي إن سبورتس “ بريميوم 2”.

تشكيل ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد محمد صلاح بشكل أساسي، إضافة لعودة إبراهيما كوناتي وداروين نونيز بعد تعافيهما من الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيمكاس

خط وسط الملعب: هارفي إيليوت – فابينيو - ستيفان بايشيتش.

في خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - داروين نونيز

ترتيب ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويتواجد ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بعد خوض 23 جولة في المسابقة حتى الآن، ويأمل الريدز في الثأر من وولفرهامبتون.

- بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون، تحت قيادة المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، حاليًا في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بعد خوض 24 جولة في المسابقة حتى الآن، ويسعى لتكرار سيناريو الفوز على ليفربول.

- مباراة الدور الثاني التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بفوز وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، سجلها جويل ماتيب في مرماه، وكاريج داوسون، وروبن نيفيز.