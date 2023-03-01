مدرب المقاولون: مواجهة فاركو كانت صعبة

أكد شوقي غريب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن فريقه خاض مواجهة فاركو التي أقيمت اليوم الأربعاء، ببطولة الدوري المصري بهدف الفوز.

وخسر المقاولون العرب 1/2 أمام مضيفه فاركو، ضمن منافسات المرحلة الـ20 لبطولة الدوري المصري.

قال غريب، في مؤتمر صحفي عقب المباراة إن هدف فريقه كان "حصد نقاط المباراة الثلاث، لكن فريق فاركو مميز ويقدم مستوى مميزًا في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "فاركو يحاول الوصول إلى مركز أفضل مما هو عليه حاليًا، لذلك المباراة كانت صعبة".

وأوضح: "الشوط الأول في المباراة كان المستوى متقاربًا بين الفريقين وأحرزنا هدفًا وسكن شباكنا هدف".

وتابع: "في الشوط الثاني قدمنا كرة هجومية مميزة، ولكن الكرة ترفض دخول الشباك".

وحول ركلة الجزاء التي حصل عليها فاركو وسجل منها هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، علق غريب قائلًا: "لا يمكن تقييم الحكم خاصة أن محمود البنا حكم رقم 1 في مصر، لكن لا أعرف هل كانت ركلة جزاء ضدنا أم لا؟".

واختتم: "كان لنا أكثر من فرصة للتهديف، ولكن لم نستطع تسجيل أهداف ومبروك لفريق فاركو".

بتلك النتيجة، توقف رصيد المقاولون، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة خلال الموسم الحالي والأولى منذ شهرين، عند 32 نقطة ليظل في المركز السادس، ويخفق في تخطي الزمالك، صاحب المركز الخامس في جدول الترتيب.