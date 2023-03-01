الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزارة الرياضة تكشف موقفها من شطب عضوية مرتضى منصور

مرتضى منصور
مرتضى منصور

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة موقف الوزارة من شطب عضوية مرتضى منصور من نادي الزمالك بعد الحكم بحبسه لمدة شهر في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية: "مجلس إدارة الزمالك له الحق في اتخاذ القرارات سواء بشأن شطب العضوية أو لا، أرسلنا لهم خطابًا بشأن مَن سيحل محل مرتضى منصور خلال الثلاثين يوما المقبلة".

أضاف "كل أزمة دائمًا ما يكون لها حلول، والمؤسسات هى الأهم والباقية، وسيتم تطبيق اللائحة في حالة رئيس الزمالك".

وواصل "المجموعة الاستشارية متواجدة وبدأت تنفيذ هذه اللوائح، نتعامل بهدوء حتى يتم حل الأمر، ومديرية الشباب والرياضة في الجيزة أخذت أدوارها المنوطة وأرسلت المخاطبة اللازمة طبقًا للائحة الاسترشادية، وهناك متابعة مع مجلس إدارة الزمالك".

وزارة الرياضة والشباب أشرف صبحي أخر أخبار مرتضى منصور مرتضى منصور الزمالك

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