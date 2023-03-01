الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بحضور مصرى بارز.. تقرير هندى يكشف تفاصيل فعاليات اجتماع مجموعة العشرين

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

سلطت صحيفة بيج نيوز الهندية، الضوء على فعاليات اجتماع مجموعة العشرين المقرر انعقادها غدًا الخميس في نيودلهي، مشيرة إلى أن العديد من الوفود قد تم وصولهم وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.  

وأشارت الصحيفة إلى أن تجمع مصر والهند علاقات تاريخية متجذرة لها العديد من الروابط والضوابط والتعاون في العديد من المجالات، وعلى رأسهما المجال الدفاعي الذي ستتم مناقشته في الاجتماع. 

وأضافت الصحيفة أن مصر والولايات المتحدة الامريكية وروسيا من أهم الدول المشاركة في مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند خلال العام الجاري، لافتة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وصل إلى نيودلهي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

وتابعت الصحيفة الهندية، سيعقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين في 2 مارس، وخلال الاجتماع، سيعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الشئون الخارجية إس. جايشانكار، كما سيشارك في حوار ريسينا.

كما سيتم فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مركز راشتراباتي بهافان الثقافي، ومن المتوقع أن يشارك فيه ما يقرب من 40 وفدًا، وسيكون هذا ثاني اجتماع وزاري يعقد تحت رئاسة الهند حتى الآن، حيث عقد الاجتماع الوزاري الأول - وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية - في بنجالورو.

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل لقاء وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الهندي سيتحدثون عن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التعاون، لكنهم يركزون حقًا على كيفية عملنا معًا في المجموعة الآسيوية الرباعية، في مجموعة العشرين، وتعزيز التعاون الدفاعي ومبادرة التقنيات. 

وخلال الاجتماع سيتم اللقاء بالعديد من وزراء خارجية الدول الآسيوية، والتي من بينها بلينكين وجايشانكار بوزراء من أستراليا واليابان، وغيرهما. 

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