الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ تمويل: الاهتمام بالصعيد أدى لتلاشى الشعور بغياب العدالة

الصعيد
الصعيد

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن محافظات الصعيد كانت تعاني من تهميش ملحوظ، لهذا لم تتمتع تلك المحافظات بالمزايا والثروات المصرية منذ سنوات عدة. 

غياب العدالة المجتمعية

أضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن الاهتمام بمحافظات الصعيد أدى إلى تلاشي شعور المواطنين بغياب العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد كانت غير مشاركة في التنمية المجتمعية، بل وصل الأمر إلى أنها أصبحت محافظات تمثل عبئًا على الدولة المصرية.

تنمية الصعيد 

وأضاف أن محافظات الصعيد لم تكن جاذبة للاستثمار أو المعيشة نظرًا لافتقارها الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة لتلك المشاريع، وبالتالي كان معدل الهجرة من الصعيد لمحافظات الشمال في تزايد مستمر.

أشار إلى أن الصعيد شهد الآن، تنمية شاملة غير مسبوقة من توفير مياه شرب نظيفة، صرف صحي، طرق، وخدمات مجتمعية كثيرة.

أستاذ تمويل العدالة المجتمعية تهميش الصعيد هشام ابراهيم تنمية الصعيد اكسترا نيوز

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