وزير الرياضة يؤكد استعداد مصر لتنظيم البطولة العربية لرفع الأثقال

التقى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء محمد جلود رئيس الاتحاد الدولى لرفع الأثقال، بحضور الدكتور طارق الجرمل رئيس الاتحاد اليمنى ومحمد عبدالمقصود رئيس الاتحاد المصرى لرفع الأثقال.

وناقش اللقاء مناقشة استعدادات استضافة مصر للبطولة العربية لرفع الأثقال المقرر لها يوليو المقبل، فى ضوء البطولات القارية والدولية التى تقام على أرض مصر .

وأشاد رئيس الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بإنجازات الدولة المصرية فى رياضة رفع الأثقال والاهتمام الكبير بقطاع الناشئين والشباب؛ لتقديم أبطال فى رفع الأثقال بشكل دائم، مثنيا على جهود وزير الشباب والرياضة فى تطوير المنظومة الرياضية المصرية والنجاح فى استضافة البطولات الدولية فى مختلف الألعاب.

من جانبه، لفت صبحى إلى الإنجازات الرياضية التى تحرزها مصر فى كل البطولات، ومنها ما يحققه لاعبو ولاعبات مصر فى رياضة رفع الأثقال، معرباً عن تقديره لثقة الاتحادات الرياضية الدولية فى إسناد ملف إقامة بطولاتها بمصر.

فى السياق، رحب وزير الرياضة باستضافة بطولات الاتحاد الدولى لرفع الأثقال الفترة المقبلة فى ضوء التناغم بين الاتحادين المصرى والدولى لرفع الأثقال، مشيراً إلى القدرة على تحقيق النجاح لتلك البطولات بفضل ما تتميز به مصر من مقومات.

كما نوه الوزير عن تميز أبطال مصر فى رفع الأثقال، فدائماً يكونوا على الموعد فى مختلف المحافل، وتقدم الوزراة الدعم والرعاية الواجبة لهم، متوقعًا حصولهم على ميداليات أوليمبية فى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.