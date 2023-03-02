يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية مع أول كل شهر علي مواقع الإنترنت ومحرك البحث العالمي جوجل عن رابط الشركة القابضة لكهرباء مصر وأبرز الخدمات عليه للتعرف علي كيفية سداد فاتورة الكهرباء وإرسال القراءات الخاصة بعدادات الكهرباء والخدمات التي تقدمها الشركة .

رابط الشركة القابضة لكهرباء مصر وأبرز الخدمات عليه

ويرصد “الدستور” في هذه السطور التفاصيل الكاملة والمعلومات عن رابط الشركة القابضة لكهرباء مصر وأبرز الخدمات عليه وكيفية دفع فاتورة الكهرباء وإدخال قراءة عداد كهرباء وخدمة احسب فاتورتك.

منصة مصر الرقمية

وأتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمات الكهرباء على منصة مصر الرقمية بهدف التيسير علي المواطنين شملت خدمة استكمال/إضافة عداد كهرباء حيث تمكنك هذه الخدمة من إضافة عداد كهرباء جديد باسمك أو بغير اسمك أو بتوكيل من الغير.

وخدمة ادخال قراءة عداد كهربائي تمكنك هذه الخدمة من تسجيل قراءة عدادك الكهربائي؛ لضمان فاتورة كهرباء سليمة والقضاء على القراءات الجزافية والوهمية وإصدار فاتورة معبرة عن الاستهلاك الفعلي.

وخدمة احسب فاتورتك تسمح لك هذه الخدمة بحساب فاتورتك من مكانك! بالإضافة لخدمة استعلام عن الفواتير تمكنك هذه الخدمة من الاستعلام عن فواتير عداد الكهرباء والاطلاع على فواتيرك السابقة.

والدخول علي رابط الشركة القابضة لكهرباء مصر وأبرز الخدمات عليه من هنا



خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مارس 2023

اتاحت وزارة الكهرباء والطاقة للمواطنين خدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء خلال شهر مارس ٢٠٢٣ من خلال الآتي :

ادخل على رابط الشركة القابضة لكهرباء مصر.

اضغط على أيقونة المنصة الموحدة الخدمات.

سيتم نقلك إلى موقع المنصة الموحدة، اختار منه أيقونة استعلم عن فواتير.

اضغط على طلب جديد، وسجل الدخول.

ثم حدد اسم المحافظة الخاصة بمنطقتك.

ادخل الإسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

اضغط على استعلام، وستظهر لك قيمة الفاتورة قم بتسديدها.

للدخول علي المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنا



ابرز الخدمات التي تتيحها الشركة القابضة للكهرباء مصر علي المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

منصتك الموحدة لجميع خدمات الكهرباء حيث يمكنك إتمام جميع العمليات الخاصة بشركة الكهرباء من مكانك دون الحاجة للتوجة إلى المصالح الحكومية

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