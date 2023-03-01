العدل: الدستور ينص على عدم إصدار قوانين مخالفة لحقوق الإنسان

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن لدينا مادة في الدستور تقول إن كل الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر تكون بمثابة قوانين.

أضاف خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان لها ميزة أخرى، وهي أنه لا بدّ أن تكون القوانين مواكبة لها ومتماشية معها، ولا تخالفها.

الدستور المصري متسق مع كل المواثيق والمعاهدات التي صدقت مصر عليها

وتابع أن الدستور المصري متسق مع كل المواثيق والمعاهدات التي صدقت عليها مصر، وهناك دائمًا تحفظ وهو "ألا يكون مخالفًا للشريعة الإسلامية"، ولا المسيحية ولا اليهودية لأن الأخيرتين تحكمان مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بكل طائفة، فلا يجوز المصادقة على اتفاقية تخالفهما، لأن الثلاث ديانات سماوية نحترمها ولا نقبل أي اتفاقيات تخالفها.