استقرار أسعار النحاس اليوم الخميس 2 مارس خلال التعاملات الصباحية

مازال البحث عن أسعار النحاس مستمر عبر محركات البحث جوجل، حيث أنه من أهم المعادن التي تدخل في صناعة الذهب.

وتقدم الدستور في نشرتها اليومية علي مدار اليوم أسعار النحاس خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 2 مارس 2023 في بورصة المعادن.

استقرت أسعار طن النحاس الأحمر اليوم ليسجل 230 ألف جنيه.

وسجل سعر طن النحاس الأصفر سعر 105000 جنيها للطن.

بينما سجلت أسعار كيلو النحاس اليوم الخميس في بورصة السلع ما بين 180 و297 جنيها للكيلو.

سجل طن النحاس اليوم استقرارًا في التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعره 297000 جنيه للطن.

واستقرت أسعار الرفوف من النحاس أصفر لون أحمر اليوم، لتسجل سعر 299 جنيهًا للكيلو.

- أسعار النحاس الخردة اليوم الخميس 2 مارس

سجلت أسعار النحاس الخردة اليوم الخميس سعر 100,000 جنيه للطن .

وسجل أسعار النحاس الأحمر الخردة خشن 157 جنيهًا للكيلو إلي 160 جنيها للكيلو.

الكيلو من النحاس الأحمر الخردة ناعم يتراوح ما بين 145 155 جنيهًا فقط لا غير.

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 165 جنيهًا فقط لا غير.

سجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات.

وكشف التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء صعود صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته خلال النصف الأخير من العام الماضي 2022 بنحو 24%، لتبلغ ما قيمته 370 مليون دولار مقابل 298 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأشار التقرير إلى أن 5 دول استحوذت على نحو 89.2% من إجمالي صادرات النحاس المصري تصدرها المملكة العربية السعودية والتي استحوذت على 55.1% من إجمالي الصادرات بما قيمته 203.88 مليون دولار مقابل 70.420 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 190%، تلاها في المرتبة الثانية الجزائر بما قيمته 43.950 مليون دولار مقابل 27.474 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 60%.