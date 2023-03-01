الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نضال الشافعي: مسلسل الإمام الشافعي عمل مميز وذات طبيعة إنتاجية كبيرة

نضال الشافعي
نضال الشافعي

عبر الفنان نضال الشافعي عن سعادته بالاشتراك في مسلسل "الإمام الشافعي"، والذي يلعب بطولته الفنان خالد النبوي وعدد كبير من النجوم.

وأشار الشافعي لـ"الدستور"، إلى أن المسلسل سيحمل العديد من الحقائق التاريخية التي تعود بنا إلى الدراما الدينية المميزة التي غابت لفترة طويلة عن المشاهدين، لافتًا إلى ان العمل سيكون من الاعمال المختلفة بشهر رمضان.

واكد الشافعي ان العمل يعتبر واحد من اعلى المسلسلات من حيث التكلفة الإنتاجية وهو ما يجعل المشاهد امام عمل درامي ذو طبيعة خاصة، لافتًا إلى ان العمل سيحمل بين طياته قصص رائعة تفيد المتلقى.

وعن دوره في العمل قال الشافعي أنه يجسد شخصية القائد الجروي، وهو واحد من الشخصيات المهمة والمؤثرة خلال تلك الحقبة الزمنية.

وعن المنافسة في شهر رمضان قال الشافعي: "المنافسة دائمًا لصالح الجمهور، فالتنوع في الأخير هو شىء لصالح الجمهور، وهذا العام هناك الكثير من الأعمال ذات الشكل المختلف والقصة الجديدة، وأتمنى أن يكون ذلك مفيد للمتفرج، خاصة وان الذوق العام ارتفع لدى الجمهور مع كثرة الأعمال المعروضة طوال العام".

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