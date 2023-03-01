شعبة الملابس بالغرف التجارية: تخفيضات غير مسبوقة بالأوكازيون هذا العام

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إن جميع المحلات التجارية للملابس شاركت في الأوكازيون الشتوي هذا العام لكسر الركود الحاصل في السوق خلال الفترة بداية الموسم الشتوي.

وأضافت «هيكل»، في تصريحات لـ"الدستور" أن حجم المبيعات خلال الأوكازيون الشتوي شهد تحسنًا لكن ليس مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تراجعت المبيعات بنسبة تتخطى الـ50% بسبب اهتمام المواطنين بشكل أكبر بالسلع الغذائية.

وأضافت أن جميع التجار يستعدون للموسم الصيفي والبضاعة الصيفية، ومن المتوقع أن تشهد سعرًا متواضعًا بدون ارتفاعات كبيرة مع تخفيض هامش الربح للتجار.

وكشفت عن أن هذا العام شهد حالة من الرقابة خلال فترة الأوكازيون الشتوي غير مسبوقة على المحلات مع التأكد من أن الأوكازيون حقيقي وليس وهميًا والتأكد من التخفيضات التي تقدمها المحلات.

كان المجلس التصديري قد أعلن في وقت سابق أن الصادرات المصرية حققت نتائج إيجابية للغاية خلال 2022، وذلك لعدد من القطاعات التصنيعية ومنها قطاع صناعة الملابس الجاهزة والذي يشهد تطورًا كبيرًا في مصر على مدار السنوات الماضية، ما انعكس على أداء الصادرات لتحقق مستويات غير مسبوقة عند 2.5 مليار دولار في 2022.



وأعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع خلال 2022 بنسبة 22% لتسجل الصادرات 2.516 مليار دولار لأول مرة في تاريخ صادرات القطاع، مقابل 2.063 مليار في عام 2021.



وكشف تقرير المجلس التصديري للملابس، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت الدول المستوردة للملابس من مصر بما قيمته 1.317 مليار دولار خلال 2022، مقابل 1.181 مليار دولار في 2021 بنسبة ارتفاع 11%، كما حققت الصادرات لأوروبا ارتفاعًا بنسبة 31% لتسجل 504 مليون دولار مقابل 386 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلي تركيا بنسبة 113% خلال 2022 لتسجل 162 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار في 2021.